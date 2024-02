“Io sono pronto a firmare la proposta di legge che ha fatto Giuseppe Conte sul conflitto di interessi domani mattina. Ci aggiungo una riga. La trasparenza voglio che sia richiesta anche per le compagne, le suocere e i suoceri. Perché lezioni di etica da Giuseppe Conte non ne accetto”. Così il leader di Iv Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro Palla al centro, ieri sera. “Da quel signore lì lezioni di etica non ne prendo – ha continuato Renzi – com’è diventato professore universitario? E presidente del Consiglio? Come ha gestito la comunicazione durante la pandemia? Come ha strumentalizzato il Covid?”.