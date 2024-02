La protesta degli agricoltori si avvicina sempre di più a Roma. I trattori in marcia hanno attraversato la zona di Viterbo con bandierine dell’Italia attaccate all’abitacolo e, in alcuni tratti, hanno fatto risuonare l’Inno di Mameli per strada. A Vetralla, comune tra Viterbo e Roma, il sindaco della cittadina, Sandrino Aquilani, ha accolto i trattori con la fascia tricolore, aspettando gli oltre 50 ì mezzi agricoli provenienti da Viterbo sul ciglio della strada. “Credo vadano ascoltate le loro ragioni – ha spiegato al Fatto Quotidiano – Persone che lavorano non penso si muovano così per divertimento, c’è qualcosa che non va”. La responsabilità “non è solo del governo, ma dell’Europa intera che deve muoversi”.

La colonna proveniente da Bolsena, non è entrata a Viterbo ma, ha percorso un tratto di superstrada fino a Vetralla, poi i mezzi hanno proseguito in un percorso che attraverso i comuni di Capranica, Sutri e Monterosi li porterà fino a Roma.