Una donna italiana, Pamela Codardini, è stata uccisa a Ocotlán de Morelos in Messico, dove viveva da anni insieme al compagno Juan Yair, anche lui assassinato. La donna, 35enne originaria della provincia di Venezia, gestiva con il marito un negozio, Mr Green The Smoke Shop, luogo in cui è avvenuto il duplice omicidio nel tardo pomeriggio di sabato 27 gennaio e dove sono stati trovati i cadaveri e le tracce di una sparatoria. I residenti, allertati dagli spari, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma quando i paramedici sono arrivati sul luogo, non c’è stato più nulla da fare.

Secondo le prime indicazioni, l’agguato potrebbe essere legato a un regolamento di conti nell’ambito dei gruppi di narcos, a cui Yair probabilmente apparteneva. Nel 2013, sempre in Messico, era stato ucciso a colpi di bastone e poi bruciato vivo il marito di Pamela Codardini, Alex Bertoli, chef friulano che con lei gestiva una pizzeria.