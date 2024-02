Un’esplosione, la mattina di lunedì 5 febbraio, ha sventrato un appartamento al sesto piano di una palazzina in via Montello, a Corsico (Milano). Al momento della deflagrazione, che ha abbattuto i muri perimetrali dell’abitazione, erano presenti in casa due persone, rimaste illese. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare l’edificio. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.