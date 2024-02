La Polizia di Stato, coordinata della Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque cittadini sudamericani, tra i venticinque e i trent’anni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, in quanto gravemente indiziati dei reati di sequestro di persona a scopo di rapina e plurimi furti in abitazione in concorso. L’attività d’indagine svolta dalla Squadra Mobile milanese ha preso il via da un’efferata rapina con sequestro di persona avvenuta la notte del 7 agosto 2022 in via Arena ai danni di un giovane milanese: mentre stava rincasando intorno alle ore 00:30 aveva sorpreso due stranieri che, dopo averlo minacciato di morte con un cacciavite, lo hanno immobilizzato legandolo mani e piedi utilizzando anche un guinzaglio per cani per poi imbavagliarlo e rinchiuderlo nel bagno dell’appartamento. Dopo aver trafugato diversi gioielli e preziosi, i due indagati sono riusciti a fuggire attraverso i tetti dei palazzi adiacenti prima del sopraggiungere delle volanti della Questura allertate da un vicino di casa che aveva udito i forti rumori causati dal tentativo dei malviventi di forzare la cassaforte con un martello e un flessibile.