Antonio Tajani, al termine del Consiglio dei ministri, esce dall’ingresso principale di Palazzo Chigi. Alla domanda se fosse a conoscenza del fatto che quella di ieri non era la prima volta che Ilaria Salis veniva portata nei tribunali ungheresi incatenata mani e piedi, come denunciato dal padre. Le immagini trasmesse ieri dal Tg3 della cittadina italiana detenuta in Ungheria sono state la prima informazione rispetto al trattamento di detenzione della Salis. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri prima polemizza coi giornalisti e aggiunge: “Noi non abbiamo avuto informazioni da parte né della detenuta né dall’ambasciata di trattamenti particolari, non avevamo notizie. Dell’accompagnamento delle manette ai piedi e alle mani l’abbiamo visto ieri, io non lo sapevo, io non ero mai stato informato di questo” dichiara Tajani.