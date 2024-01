“Non è questione di Europa, quelle cose lì non si fanno nemmeno in nessuno Stato africano, da nessuna parte. Vedere qualcuno in catene in quel modo, io ho pensato che Orban l’abbia fatto come provocazione. Potrebbe essere un po’ più vigorosa la nostra protesta per l’amicizia che ha sempre legato Orban con la nostra presidente del Consiglio, ma la cosa è in sé ributtante”. Lo ha dichiarato il presidente Fondazione per la collaborazione tra i popoli Romano Prodi, ospite a Start su Sky Tg24.