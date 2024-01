Sono arrivati alle 21.34, all’aeroporto militare di Ciampino, con un C130 dell’Aeronautica Militare proveniente da Al-Arish, dieci bambini, più un adulto, palestinesi feriti che saranno curati negli ospedali italiani, accompagnati dai loro familiari. Ad accogliere questo primo gruppo di bambini il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Vogliamo portare almeno 100 bambini feriti in Italia per curarli e integrarli nel nostro Paese” ha detto il ministro. “Sono dieci bambini ed un adulto: cinque scendono qui a Roma per essere ricoverati al Bambino Gesù, gli altri voleranno a Pisa per poi andare a Genova, Bologna e Firenze per essere ricoverati in altri ospedali pediatrici. Altri gruppi di bambini arriveranno i primi di febbraio con la nave ospedale Vulcano. I bimbi arrivati questa sera quasi tutti feriti di guerra, oltre a una bimba malata”