Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni a Che tempo che fa (Nove): “Su molti passaggi la presidente del consiglio non sta accumulando successi, spesso giravolte e fallimenti. Forse anche chi l’ha votata non vuole ammettere di aver votato in modo non soddisfacente. Ma il contesto si scontra con la realtà che incrina la narrazione politica”.