Era rimasto paralizzato dopo una caduta dal quarto piano del Palazzo di Giustizia di Milano. Verrà risarcito dal Ministero con 1,5 milioni di euro. Antonio Montinaro, avvocato di 32 anni, si era lesionato il midollo il 18 gennaio 2019 cadendo a causa di una balaustra troppo bassa. I legali Gian Antonio Maggio e Salvatore D’Anca e l’Avvocatura dello Stato hanno annunciato di aver raggiunto un accordo durante l’udienza civile, che ora aspetta la conferma della Corte dei Conti. La richiesta iniziale di Montinaro era di 3 milioni. Dell’accordo è stato informata anche la Procura di Brescia, che ha aperto una inchiesta affidata alla pm Kelly Bressanelli per lesioni personali colpose. La vicenda è stata ricostruita dal Corriere della sera.

Il 32enne all’epoca dell’incidente non aveva ancora completato l’iscrizione alla Cassa Forense e quindi non aveva la copertura assicurativa assistenziale. Mortinaro, che a fine 2018 aveva appena superato l’esame d’avvocatura e stava per iscriversi all’Ordine, si era appoggiato, mentre parlava al telefono, con lo zaino al parapetto – alto 57 centimetri di balaustra e 25 di corrimano – e aveva perso l’equilibrio, precipitando nella tromba della scala di un pianerottolo della Procura e sbattendo la schiena contro una balaustra dopo 7 metri di volo. Restò paralizzato per la lesione al midollo e rimase 2 mesi in ospedale a Milano e 5 mesi all’unità spinale di Imola, prima di tornare nel paese d’origine a Martano, in provincia di Lecce, dove ora abita con i genitori.

Quella appena conclusa, come spiegato ancora sul Corriere, non è la sentenza della causa civile intentata dal giovane, ma l’esito di una transazione che l’Avvocatura dello Stato di Milano (per conto del Ministero curata dall’avvocato Francesco Vignoli) e i legali civilisti Maggio e D’Anca (per conto dell’infortunato) hanno firmato e comunicato in udienza al giudice civile Damiano Spera per chiudere la causa una volta che sarà completata la vidimazione alla Corte dei Conti.