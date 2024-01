La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche dall’Università degli studi di Milano. Per lei al momento del conferimento è scattata la standing ovation da parte dell’intera aula magna dell’ateneo con un lungo applauso. La laurea alla senatrice le è stata conferita “per avere offerto alla ricerca storica – come spiegato dal rettore Elio Franzini – la sua straordinaria testimonianza. Per avere dato alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere avvenimenti fondamentali del nostro passato. Infine per avere raccontato con rigore e obiettività l’indicibile; per la sua battaglia contro l’indifferenza e l’oblio dinanzi agli orrori della Shoah e per il suo impegno contro ogni forma di antisemitismo, razzismo e intolleranza”. Nel corso della Laudatio dal titolo ‘Quel lungo sentiero di Liliana Segre’ Marco Cuzzi, docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Milano, ha invece sottolineato come la senatrice Segre “si è battuta contro tutte le indifferenze che ci dominano, e rischiano di dominare in particolar modo i più giovani: indifferenza verso un antisemitismo che sta crescendo tanto nel nostro Paese quanto in tutta Europa, come dimostrano i più recenti sondaggi”.