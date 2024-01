Spaventosa caduta per Mikaela Shiffrin durante la discesa libera di Cortina, valida per la Coppa del Mondo di sci. La campionessa americana, leader della classifica generale, è finita ad alta velocità contro le barriere ed è rimasta a lungo a terra. Immediata la sospensione della gara, con i soccorsi che hanno portato via Shiffrin in elicottero: la sciatrice zoppicava vistosamente e non riusciva ad appoggiare il piede sinistro.

La gara di discesa libera femminile, sul tracciato che nel 2026 ospiterà le Olimpiadi invernali, è poi ripresa. Oltre all’americana, sono cadute anche diverse altre atlete, compresa l’azzurra Federica Brignone, che non ha avuto conseguenze. La gara è stata vinta dall’austriaca Stephanie Venier davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami, mentre incredibilmente sul terzo gradino del podio si sono piazzate tre atlete a pari merito: Valerie Grenier, Christina Ager e l’azzurra Sofia Goggia. Sesta un’altra italiana, Laura Pirovano.