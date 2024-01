Jürgen Klopp lascerà la panchina del Liverpool a fine stagione. Un annuncio choc, direttamente da parte dell’allenatore tedesco in un video pubblicato dal club, in cui spiega le ragioni della sua scelta: “Sono a corto di energie. Sapevo da molto tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo. So che non posso fare il lavoro ancora e ancora”, ha detto il 56enne. Klopp ha un contratto che lo lega al Liverpool fino al 2026. L’ex allenatore del Borussia Dortmund è arrivato nell’ottobre 2015 e con i Reds ha vinto una Champions League nel 2019 e la Premier League nel 2020.