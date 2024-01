Roma ha ufficialmente chiesto il rinvio. Milano si muove per fare lo stesso. Alla vigilia delle celebrazioni per la Giornata della memoria in Italia crescono le polemiche per le manifestazioni pro Palestina che dovrebbero svolgersi nella stessa giornata.

Ieri 25 gennaio, il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha inviato una circolare ai questori chiedendo di considerare di spostare ad un altro giorno le manifestazioni previste per sabato, in particolare a Roma e Milano, “così garantendo la libertà di manifestazione che, nel caso di specie, va contemperata con il valore attribuito alla Giornata della memoria”, si legge. Perchè quelle manifestazioni nel giorno in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto, era la tesi, “potrebbero ledere alcuni valori sanciti dalla legge, come la commemorazione della Shoah”. Oggi ha parlato anche la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ammettendo che il tema è molto problematico: “E’ una questione che ci preoccupa abbastanza in questo momento”, ha detto a margine della cerimonia per la Memoria al Quirinale, “al di là del merito delle manifestazioni perché in Italia, come sapete, rispettiamo il diritto di manifestare. Ci sta lavorando Piantedosi, vediamo cosa emerge”. I cortei pro Palestina sono già stati vietati, per motivi di sicurezza, in città come Parigi e Berlino, ma mai in Italia.

Chi ha preso una decisione ufficiale è la Questura di Roma che ha chiesto di rinviare il corteo al giorno successivo. Maya Issa, presidente del Movimento degli studenti palestinesi, ha commentato subito dopo criticando le pressioni delle ultime ore sulle autorità: “E’ estremamente grave che la comunità ebraica incida su una decisione già presa dall’autorità competente che aveva autorizzato il corteo. E’ una decisione che aumenta la rabbia. Noi ci riserveremo di decidere se manifestare domenica 28 ma non possiamo garantire che non ci siano persone che domani scendano comunque in piazza“.

Stando a quanto dichiarato dal sindaco di Milano Beppe Sala, anche il capoluogo lombardo si allineerà. “Il prefetto mi ha detto che sono allineati con il ministro Piantedosi, quindi che salvo novità dell’ultimo momento le manifestazioni pro Palestina saranno vietate”, ha dichiarato in mattinata. “Per me è difficile entrare in queste dinamiche e non è una cosa che riguarda solo Milano, quindi penso che sia insensato mettersi a discutere o a commentare una decisione del genere”. In contemporanea, il titolare del Viminale ha confermato: “A Milano hanno già deciso, oggi decidiamo su Roma. Sono fiducioso”. Per il momento però, gli organizzatori del corteo milanese hanno fatto sapere che il corteo si terrà lo stesso.

La questione però, apre un fronte anche nella politica. Perché, come ricordato dalla stessa premier, viene toccato “il diritto di manifestare”. In mattinata era stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a giustificare l’intervento: “Quello dei cortei nel Giorno della Memoria è un tema delicato, è giusto che ci sia una attenta valutazione dal governo. Ma la Giornata della Memoria ha un valore particolare che va tenuto fuori dalla legittima discussione sulla guerra”. E ha aggiunto: “Questa giusta discussione politica è brutto che avvenga nel giorno in cui ricordiamo la Shoah, che ha una sua unicità e non è paragonabile ad altro crimine. Io sento profondamente questa unicità, e non è bello che proprio quel giorno questo dibattito possa portare a espressioni di antisemitismo, di attacco”. Ma non tutti sono d’accordo con la linea del dem, anche a sinistra. “Occorre comunque garantire a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione”, ha detto ad esempio la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, “ma andando avanti così ci stanno dimostrando che di fatto diventa vietato anche manifestare. Credo che laddove ci sono delle manifestazioni, occorre saper intervenire da parte del personale addetto nelle maniere adeguate, non certamente a manganellate”.

Sono d’accordo con lo stop invece gli esponenti dell’Anpi. “Io credo che domani deve essere celebrato il Giorno della Memoria”, ha detto il presidente dell’Associazione di Milano Roberto Cenati. “Sarebbe a mio avviso fuorviante che in quel giorno si parlasse di una situazione pur gravissima e la riflessione degli italiani si incentrasse sull’attualità. Concentrando il tutto sull’attualità si perde il richiamo al passato che è fondamentale. Sono improponibili gli accostamenti tra la Shoah e quello che sta accadendo in quell’area”. E in questo senso si è espressa anche la Comunità ebraica di Milano: “Manifestare è sacrosanto”, ha detto il vicepresidente Ilan Boni, “e forse è il primo diritto ma credo che in un giorno evocativo come quello della Memoria in cui tante persone hanno perso i propri cari fare una contro manifestazione contro la memoria sia davvero un peccato. Si può fare il giorno dopo”.