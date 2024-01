L’annuncio di una manifestazione pro Palestina nel Giorno della Memoria ieri aveva innescato la reazione delle comunità ebraiche di Roma e Milano. Oggi dopo che ieri da fonti del Viminale era stato fatto trapelare che c’erano valutazioni in corso, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ricordando che esiste una “sacralità” del diritto di manifestare, ha dichiarato che: “Le manifestazioni possono essere compresse o limitate solo se ci sono motivi serie di ordine pubblico. Ci sono valutazioni in corso”. Alcune manifestazioni, al di là delle intenzioni degli organizzatori, “potrebbero avere evoluzioni lesive di alcuni valori sanciti dalla legge, come la commemorazione della Shoah. Confido nelle autorità di pubblica sicurezza, specie a Roma e Milano, che stanno incontrando gli organizzatori per vedere se differire le manifestazioni in altri giorni, non per negare un diritto, ma per renderle compatibili con i valori. Se ciò non succede faremo le nostre valutazioni”.

E le valutazioni sono arrivate con una circolare di Pubblica sicurezza inviata ai questori sul territorio che dispone il rinvio. “Il 27 gennaio p.v., come noto, ricorre la ‘Giornata della Memoria’, in occasione della quale si svolgeranno, in ossequio all’art. 2 della Legge 20 luglio 2000 n. 211, iniziative, cerimonie, incontri in ricordo delle vittime dell’Olocausto e di coloro che a rischio della vita si sono opposti al progetto di persecuzione e sterminio. Per la stessa data – sottolinea la circolare – in alcune province sono state preavvisate, in relazione al conflitto in atto in Medioriente, iniziative a favore della causa palestinese ed è probabile che ulteriori manifestazioni con analoga finalità possano essere organizzate sul territorio nazionale per il medesimo giorno”.

Si tratta, rileva la direttiva, di iniziative che “se svolte in concomitanza con la predetta ricorrenza, potrebbero assumere connotazioni lesive, sotto l’aspetto formale organizzativo e contenutistico, del valore nazionale che la Repubblica Italiana ha attribuito con la citata legge allo spirito commemorativo in favore delle vittime delle leggi razziali, nonché di condanna alla persecuzione del popolo ebraico. Risulterebbe, altresì, violato il valore universale che alla giornata del 27 gennaio è stato riconosciuto dalla Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 1° novembre 2005. Nondimeno, le suddette manifestazioni potrebbero determinare, anche in relazione all’attuale contesto conflittuale internazionale, il sorgere di tensioni con il conseguente rischio di effetti negativi sulla tenuta dell’ordine pubblico e sociale”. Per questo motivo i questori sul territorio sono invitati “a valutare, con riguardo alle iniziative organizzate a sostegno della causa palestinese, l’adozione, ai sensi dell’art. 18 de T.U.L.P.S., di prescrizioni di tempo che ne prevedano il rinvio alla giornata successiva o ad altra data, così garantendo la libertà di manifestazione che, ne caso di specie, va contemperata con il valore attribuito alla ‘Giornata della Memoria”.

Dovranno comunque essere predisposte “idonee misure di prevenzione e sicurezza, in considerazione della perdurante minaccia terroristica, prevedendo l’attuazione di dispositivi di ordine pubblico adeguati fronteggiare eventuali azioni promosse in violazione dei provvedimenti adottati nonché il potenziamento delle misure di vigilanza agli obiettivi e siti di qualsiasi natura ritenuti potenzialmente esposti a rischio”. “Scrupolosa attenzione” andrà rivolta “soprattutto ai luoghi che ospiteranno le iniziative indette per la ricorrenza, che andranno sottoposti a preventive ispezioni e bonifiche e, quindi, a dedicate ed anticipate misure di vigilanza al fine di prevenire possibili atti illeciti. Una mirata attività informativa – si legge nella circolare – dovrà essere indirizzata per cogliere eventuali segnali di contestazioni o di possibili turbative, per consentire la tempestiva adozione di idonee misure di prevenzione e contrasto”.Si evidenzia poi “la necessità di sensibilizzare tutti gli operatori impiegati nei servizi che verranno disposti affinché sia mantenuta elevata la soglia di attenzione, garantendo appropriate misure di autotutela a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità. Analoghe raccomandazioni andranno rivolte ai militari dell’Operazione ‘Strade sicure’, impegnati nelle attività di vigilanza agli obiettivi sensibili”.

Mercoledì il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, era stato durissimo: “La manifestazione pro-Palestina a Roma indetta per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, sarebbe una sconfitta per tutti. Non capiamo come sia stato possibile concedere l’autorizzazione in una ricorrenza che è internazionale, per di più nel contesto del 7 ottobre, massacro antisemita come non se ne vedevano dai tempi del nazismo. Alle istituzioni, nazionali e locali, chiediamo di impedire questa vergogna. Chiediamo responsabilità e buon senso. Le istituzioni assumano l’unica decisione possibile: dire No alla marcia antisemita nel Giorno della Memoria” aveva aggiunto Fadlun ricordando come “abbiamo visto iniziative analoghe degenerare in comizi grondanti odio, appelli all’uccisione degli ebrei, bandiere israeliane bruciate e aggressioni agli agenti”. Fadlun aveva definito “inspiegabile l’autorizzazione al corteo anche per le possibili conseguenze sull’ordine pubblico e la sicurezza di Roma”.

A organizzazione la manifestazione il Movimento degli studenti palestinesi con un corteo previsto alla partenza alle ore 15 da piazza Vittorio e la marcia andrà fino a piazza San Giovanni. Il corteo è promosso insieme all’Unione democratica arabo-palestinese, l’Associazione palestinesi in Italia e la comunità palestinese di Roma. La manifestazione avrà lo scopo di denunciare “il genocidio che sta subendo il popolo palestinese“, e “smascherare tutte le incoerenze e le ipocrisie di un sistema colluso che impiega due pesi e due misure”. “Rispettiamo profondamente le vittime della Shoah, ma il 27 gennaio, così come è strutturato, è la tomba della verità, della giustizia, della coerenza – si legge nel comunicato – Se permetteremo al sionismo di continuare il suo massacro e la pulizia etnica perpetrata in Palestina, svuoteremo di significato questa data a detrimento delle vittime che furono e di quelle che saranno. E allora, all’umanità indifferente non sarà più concesso di guardare in faccia se stessa”.