Dopo la paura per una ischemia che aveva comportato il ricovero in ospedale, Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, è stato dimesso mercoledì pomeriggio dal Policlinico San Donato di Milano, dopo essere stato sottoposto a intervento cardiaco con metodica percutanea per riparare “il forame ovale pervio”, riscontrato in occasione del pregresso ricovero all’ospedale di Aosta. Come comunica il dottor Mario Riccio tutto è andato per il meglio.

“La procedura risulta riuscita con successo e senza complicanze. Stante le buone condizioni generali – dopo una osservazione di 24 ore – è stato dimesso. Dovrà osservare un periodo di riposo. Marco Cappato, viene spiegato, ringrazia il dottor Carminati – direttore del reparto di cardiologia – e le operatrici e operatori tutti del Policlinico San Donato”. Nei giorni scorsi in un video aveva fatto sapere prima dell’intervento di essere in ripresa.