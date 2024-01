L’immagine ha stupito tutti: la modella e attrice statunitense Emily Ratajkowski che indossa la maglia dell’Inter in una sequenza del video del nuovo singolo di Travis Scott, “I know?”. Il video è stato pubblicato martedì 23 gennaio e in meno di 24 ore ha già sfiorato le 2 milioni di visualizzazioni. Ratajkowski compare insieme al rapper statunitense e alla modella Anok Yai. Al minuto 1.40, con grande sorpresa soprattutto dei tifosi nerazzurri, la si vede indossare una vecchia maglia dell’Inter, ancora con lo sponsor Pirelli. Sembra essere quella della stagione 2017/18 o 2018/19. L’uso delle divise vintage del calcio è tornato di moda, ma certo è alquanto bizzarro vedere una delle modelle più famose al mondo vestire quella nerazzurra in un video di Travis Scott. È successo anche questo.