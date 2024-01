Sta facendo il giro del web un video pubblicato dalla pagina social di Emilia Romagna Meteo. Nelle immagini si vedono molte persone, sia adulte che bambini, che giocano e camminano sul lago ghiacciato della Ninfa, nell’Appennino emiliano. Una scelta molto pericolosa, come fa notare la pagina meteorologica, tanto che, come si vede dalle immagini, camminarci sopra è già vietato. A indicare il divieto un cartello, posizionato dal comune di Sestola.

Anche lo Iat Cimone, commentando il post di Emilia Romagna Meteo, condivide l’avvertimento: “Abbiamo messo ulteriori cartelli (già c’erano) per ribadire la pericolosità del gesto e preghiamo assolutamente di non ripeterlo. Godiamoci il Lago della Ninfa senza andare in pericolo”.