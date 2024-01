Una Jeep sfonda un bar, distrugge la vetrina, rovescia sedie e tavolini e ferisce i clienti. È quanto accaduto a Torino lunedì 22 gennaio, quando due auto si sono scontrate causando il ferimento di quattro persone. L’incidente stradale è avvenuto all’incrocio tra via De Maistre e via Pisacane, nel quartiere Mirafiori. Due auto – una Fiat Punto e una Jeep Compass – si sono scontrate causando a un’autista la perdita di controllo del secondo mezzo, che ha sfondato la vetrina del bar spaventando e colpendo barista e avventori. Tra i feriti, oltre i due conducenti, proprio due clienti del locale, di cui uno in piedi e vicino all’entrata nell’esatto momento dell’impatto e dell’entrata dell’auto nel locale. I feriti sono stati trasportati, due in codice giallo e due in codice verde, al Centro Traumatologico Ortopedico. Sul posto sono arrivati la Polizia locale per i rilievi e i Vigili del fuoco.