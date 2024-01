Cartelli tricolore durante le dichiarazioni di voto in Senato sull’Autonomia si sono levati dai banchi dell’opposizione. Al termine delle dichiarazioni di voto contrario del senatore Andrea Giorgis a nome del Pd, “per preservare l’unità e l’indivisibilità della Repubblica”, i senatori hanno sollevato cartelli con la bandiera d’Italia, subito redarguiti dal vicepresidente di turno dell’Assemblea, il senatore leghista Gian Marco Centinaio. “Capisco la diretta televisiva – ha detto – ma chiedo ai colleghi di togliere i cartelli, in caso contrario sono costretto a interrompere la seduta”. “Dalla bandiera rossa al tricolore è un bel passo avanti“, ha esordito il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo prendendo la parola per le dichiarazioni di voto.