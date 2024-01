Piogge incessanti, venti fino a 140 chilometri orari. La tempesta Isha ha raggiunto in queste ore il Regno Unito e l’Irlanda, provocando numerosi disagi: dalle migliaia di alberi caduti, ai black out elettrici fino alle cancellazioni di voli (a Glasgow e Belfast molti aerei sono stati dirottati) e al traffico ferroviario sospeso. Alle persone è stato comunicato di tenersi lontane dalle coste per la propria incolumità.