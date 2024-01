Le temperature glaciali e le tempeste di neve che si sono abbattute sugli Stati Uniti nell’ultima settimana hanno portato, oltre a grandi disagi, anche alla morte di oltre 60 persone. Il bilancio del Dipartimento della salute del Tennessee rileva che sono almeno 25 i morti nello Stato e altri sono stati segnalati in Oregon, Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, New York, Pennsylvania e Wisconsin.

A causa della neve e del ghiaccio sono pericolosi gli spostamenti, molte case sono rimaste senza acqua per i danni al sistema idrico, ci sono state interruzioni diffuse del servizio elettrico e centinaia di voli sono stati cancellati o spostati. La maggior parte delle morti sono causate dall’ipotermia e dagli incidenti stradali: in Pennsylvania 5 persone sono decedute dopo che il loro van ha perso il controllo a causa della neve, in Oregon invece 3 persone sono morte fulminate da un palo elettrico caduto sull’auto su cui viaggiavano.

Da giovedì è in vigore lo stato di emergenza e domenica sono state registrate temperature ben al di sotto della media anche in Texas e in Florida. Si attende la neve a New York e Washington con le temperature glaciali fino a inizio settimana. Il National Weather Service – il servizio meteorologico nazionale – ha diramato un’allerta meteo per i rischi di tempeste invernali, neve e ghiacciate in diversi stati nel Midwest, come Oklahoma, Illinois, Indiana e Missouri.