“Il Parlamento discute di un accordo sull’immigrazione con l’Albania che non risolve nulla ma che costerà caro agli italiani. Intanto la Meloni dovrebbe dirci se è normale avere al ministero della Cultura un indagato per riciclaggio di opere d’arte e in Parlamento un senatore lobbista. Io dico che gli italiani non meritano di essere governati da gente come Gasparri o Sgarbi e anche da gente come Meloni, che a questo punto è totalmente complice”. Così la deputata Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle.