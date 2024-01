Alla Camera è iniziato in un’Aula semideserta l’esame sulla mozione per la revoca della nomina a sottosegretario alla Cultura a Vittorio Sgarbi. A presentare la mozione il Movimento 5 stelle.

A Montecitorio, però, anche la deputata di Alleanza verdi sinistra è intervenuta, facendo notare i banchi vuoti della maggioranza, e suggerendo alla destra di “liberarsi” di Sgarbi.

“Io credo che la domanda che dobbiamo porci, oggi, in quest’Aula sia cosa significhi ricoprire un incarico di funzione pubblica con disciplina e onore, le due parole con cui la nostra Costituzione, all’articolo 54, impone di interpretare il servizio pubblico – ha detto Piccolotti – Non ci sfugge, ovviamente, quanto di frequente questo impegno venga eluso, quanto spesso capiti che i rappresentanti delle istituzioni, a ogni livello, siano protagonisti di atti indisciplinati e disonorevoli, contribuendo al deterioramento del rapporto fra i cittadini e la politica, fra il popolo e le istituzioni. Ci sono, però, casi in cui questo distacco e questa idiosincrasia sono particolarmente evidenti, in cui i comportamenti di un singolo danneggiano il prestigio dello Stato e quello della comunità dei suoi rappresentanti. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra crediamo che il caso del Sottosegretario Vittorio Sgarbi sia uno di questi e uno dei più palesi e ci dispiace di essere, di fatto, soli in quest’Aula, insieme ai colleghi dell’opposizione, di vedere i banchi della destra vuoti – praticamente tutti – e di registrare che nessuno dei deputati della maggioranza abbia chiesto la parola e che tutti, invece, abbiano preferito, di fatto, una fuga da questo tema e da questo problema”,

“Il Governo è in carica da poco più di un anno e, se scorriamo tra le notizie di cronaca, è uno stillicidio di comportamenti inadeguati, offensivi per le istituzioni e, addirittura, di presunta violazione della legge da parte del Sottosegretario Sgarbi, e forse questa è la vera ragione oggi di questa fuga”, ha aggiunto ancora la deputata, citando anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in un discorso ha recentemente parlato dell’importanza dell’autodisciplina. “Sgarbi – continua ancora – è un Sottosegretario imbarazzante per questo Governo e per l’Italia e, quindi, per questa ragione, proprio perché non farà mai un passo indietro, è evidente che tocca al Parlamento avanzare questa mozione di sfiducia. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra, visto l’imbarazzo che regna nell’Aula, vi suggeriamo di liberarvene. Basterebbe un solo voto favorevole domani e questa questione sarebbe risolta, a tutto vantaggio dello Stato e della credibilità delle istituzioni.