“Surfare” su macchina in movimento. Un pericoloso “gioco” notturno, che consiste nel rimanere in piedi, in equilibrio e per il maggior tempo possibile, su un’auto. Il rischio è facilmente intuibile e due adolescenti ne stanno scontando le conseguenze perché ricoverati in ospedale tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Fare surf sul cofano delle vetture in corsa è la nuova stupida challenge social, i cui video stanno spopolando tra i giovani in queste settimane, soprattutto su TikTok.

L’ultima vittima è di sabato sera a Cimadolmo, nel Trevigiano. Un 18enne di Ormelle, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, in compagnia di quattro amici avrebbe lanciato l’idea di salire sul cofano della Ford Focus su cui viaggiava l’intera comitiva. Così uno di loro ha preso in mano il volante e ha spinto a manetta sull’acceleratore. Il 18enne ha ovviamente perso l’equilibrio ed è caduto a terra, venendo investito dall’auto stessa. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi: il ragazzo è stato trasportato in elicottero, atterrato nel parcheggio del vicino campo da calcio, all’ospedale di Treviso. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’auto è stata sequestrata dai Carabinieri di Conegliano, mentre il ragazzo alla guida rischia ora una denuncia.

Venerdì in una via di Campolongo Tapogliano, un paese in provincia di Udine, un 20enne è finito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo è salito sul cofano dell’automobile e avrebbe chiesto all’amica al volante di guidare per qualche metro, ma è scivolato ed è caduto battendo violentemente la testa. Alla bravata avrebbero partecipato in quattro, tre ragazzi e una ragazza, al rientro da una festa. Al volante della Ford Ka c’era una ventenne.

Foto da TikTok