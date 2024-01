Frattura del collo del femore per la leader di +Europa, Emma Bonino, a seguito di una caduta accidentale occorsa nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio. A darne notizia è la stessa +Europa con un comunicato che specifica che nella stessa giornata di sabato Bonino è stata sottoposta ad intervento chirurgico. L’intervento, eseguito dal prof. Claudio Ascani, è perfettamente riuscito. Da lunedì inizierà un ciclo di fisioterapia riabilitatoria per il completo recupero della mobilità articolare. +Europa augura a Emma il pieno recupero al più presto per riprendere insieme a lei le iniziative e le battaglie che ci vedono impegnati su tutti i fronti.