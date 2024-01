“La prima grande battaglia, fatta con le altre forze di opposizione, è quella sul salario minimo. È una battaglia che è entrata nelle case, ha fatto discutere le persone e nei luoghi di lavoro. Finalmente, in tema di identità, battaglie che tutti capiscono. Sul salario minimo ci siamo riusciti”. Così la segretaria Pd, Elly Schein, chiudendo il seminario dei deputati Pd a Gubbio.

“Abbiamo costretto anche il governo a guardare in faccia i lavoratori poveri. Il governo è scappato a gambe levate – ha aggiunto Schlein – Non dobbiamo mollare questa battaglia, dobbiamo, con le altre opposizioni, trovare le forme per portarla avanti. Non lasciamo passare al governo i mesi che si è preso svuotando la proposta delle opposizioni. Non facciamo passare questi sei mesi senza portare avanti questa battaglia”.

