“Voglio giustizia, ho piena fiducia, che facciano le loro valutazioni”. Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, in piazza Montecitorio, dopo essere stato ascoltato per circa un’ora e mezza dal giurì d’onore di Montecitorio. “Mi rimetto ovviamente alle valutazioni che faranno i colleghi deputati, verso i quali ho pieno rispetto e piena fiducia. Quindi che facciano le loro valutazioni. Io rivendico che non si crei un precedente. E cioè che non sia consentito a nessuno di poter venire in Parlamento a ribaltare la realtà dei fatti, a nessun membro del Parlamento, perché parliamo della deputata Giorgia Meloni, non solo presidente del Consiglio, ribaltando la verità dei fatti e avvalendosi ovviamente di tutta la potenza mediatica con accuse gravi e offensive rilanciate da tutti i notiziari, da tutta la stampa”. Domani è il turno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.