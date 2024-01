In Aula alla Camera ha preso il via il voto degli emendamenti presentati al disegno di legge che contiene misure contro l’imbrattamento o deterioramento dei beni culturali e paesaggistici. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, presente ai banchi del governo, dopo aver parlato di “ecovandali“, ha dato parere contrario alle proposte di modifica presentate dalle opposizioni al testo facendo riferimento anche alla poesia di Giacomo Leopardi “O patria mia, vedo le mura e gli archi. E le colonne e i simulacri e l’erme…”. “Dobbiamo difendere questo nostro patrimonio”, ha detto, “per questo dico no agli emendamenti”.