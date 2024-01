Assistente di Silvio Berlusconi, uomo di Forza Italia, regista del trionfo elettorale del 1994 e poi dirigente di Mediaset e poi della Rai, di cui è stato a lungo manager negli anni dei governi guidati dal Cavaliere. E’ morto in Uruguay Alessio Gorla, 85 anni, figura storia degli anni berlusconi quando si parla di comunicazione. Gorla si è spento in ospedale a Punta del Este: si trovava nel Paese sudamericano per una vacanza con la moglie Daniela. Cordoglio di tutta Forza Italia, a partire dai capigruppo Paolo Barelli e Maurizio Gasparri. “È stato uno dei padri della telecomunicazione italiana – twitta il ministro della Difesa Guido Crosetto – Per me era Alessio, un amico, un uomo di cui ho sempre amata la schiettezza e l’umanità”.

Gorla aveva lavorato per gli Autogrill Pavesi, poi la sua vita professionale era cambiata dopo l’incontro con Berlusconi nel 1982, di cui era diventato assistente per coordinare le attività televisive. Nel 1993 era stato il responsabile della comunicazione di Forza Italia, dunque uno dei registi della campagna elettorale che aveva portato Berlusconi a Palazzo Chigi nel 1994. “Fu lui a realizzare lo storico incontro televisivo tra Berlusconi e Achille Occhetto” racconta Pier Domenico Garrone, consigliere di Crosetto, fondatore del blog Il Comunicatore Italiano e docente di Comunicazione di Milano. “Fu lui – continua Garrone – a inquadrare la comunicazione professionale ai candidati regionali alla presidenza, tra cui Enzo Ghigo per il primo mandato in Piemonte”.

La carriera di Gorla era proseguita con la responsabilità di Mediaset per l’America Latina. Nel 2002 era diventato poi dirigente di Rai Fiction e successivamente aveva ricoperto incarichi come consigliere di amministrazione di Rai Cinema, Rainet, Raiclick, Rai International, fino a diventare consigliere d’amministrazione della Rai nel 2009.

“La Rai – commentano la presidente Marinella Soldi e l’ad Roberto Sergio – si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Alessio Gorla e ne ricorda la passione e l’impegno professionale profusi per il servizio pubblico, prima come dirigente, poi come autorevole componente del Cda”.

Nella foto in alto | Gorla in un’immagine del 2012