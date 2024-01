Lapsus del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, accompagnato da risate e da un applauso in sala, durante l’intervento in Regione per la firma dell’accordo Fsc davanti alla premier Giorgia Meloni seduta in platea accanto al ministro Fitto. Bonaccini a proposito degli investimenti per il Tecnopolo e della missione della regione in Giappone cita il “commissario Vannacci” al posto di Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo Osaka 2025. “Potrei anche non tenere l’intervento. Sappiamo già quale è la cosa di cui si parlerà questa mattinata…”, ha esordito poco dopo Giorgia Meloni salita sul palco per il suo intervento.