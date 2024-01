La telefonata alla polizia stradale è arrivata dai passeggeri del Flixbus: l’autista del mezzo è ubriaco, hanno detto. E così l’intervento delle pattuglie è stato tempestivo: gli agenti hanno individuato il pullman, partito da poco da Venezia e diretto ad Amsterdam, sull’autostrada A4 e a quel punto lo hanno scortato fino al casello di Vicenza Ovest per mettere in sicurezza sia il mezzo che i passeggeri a bordo (una quindicina).

Gli accertamenti hanno confermato che non solo l’autista al volante, ma anche il collega con il quale si sarebbe alternato erano positivi all’alcol-test. Per gli autisti il tasso fissato per legge è zero. L’autista che stava guidando aveva un tasso alcolemico di 0,52, mentre il collega nella prima prova era risultato negativo, ma alla seconda verifica anche per il tasso è risultato in crescita. All’autista alla guida è stata ritirata la patente, mentre l’altro è stato multato in quanto conducente professionale. La vicenda si è conclusa quando il tasso alcolemico è sceso e il secondo autista ha potuto portare a destinazione i passeggeri.