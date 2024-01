“Non temiamo nessuna commissione d’inchiesta, quando uno opera in modo trasparente e responsabile accetta qualsiasi giudizio. Purtroppo questa commissione è nata nel segno sbagliato, di un plotone di esecuzione contro il governo precedente e contro alcune forze politiche. Anziché invece costituire l’occasione utile per il Paese e auspicabile di potersi interrogare sul perché ci siamo trovati del tutto impreparati di fronte a un’esplosione pandemica con una gestione sanitaria del tutto sprovvista e inadeguata“. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti.

“Me lo son chiesto io da presidente del Consiglio e vorrei che questa commissione servisse a questo. Hanno voluto tenere fuori le Regioni, perché sono per lo più in mano alle forze di centrodestra, hanno paura, noi non abbiamo paura e vedrete che al di là del voto di oggi, che non so se nasce da una distrazione o da un ripensamento, noi non ci ripensiamo e vogliamo che questa commissione faccia le cose per bene e dimostreremo che ci sono precise responsabilità per la gestione della pandemia che non ci competono”, ha aggiunto.