Un 24enne di origine georgiana e un 18enne residente in provincia di Bari sono stati arrestati con l’accusa di estorsione dopo aver ricattato un uomo. Alla vittima era stata rappresentata la minaccia di pubblicazione di foto intime se non avesse risposto alle numerose richieste di denaro. Per lo stesso reato è stato denunciato anche un minorenne.

Le indagini sono state condotte dalla Polizia Postale a seguito della denuncia di un 30enne barese. L’uomo dopo aver condiviso foto intime su una nota piattaforma di messaggistica con una presunta ragazza, è stato ricattato e costretto a effettuare pagamenti tramite ricariche su carte di credito e a cedere buoni acquisto per non veder pubblicati i propri video e foto. Dopo un iniziale pagamento illecito di 2.000 euro la vittima, a seguito dell’ennesima richiesta di altri 800 euro, ha deciso di chiedere l’aiuto del personale specializzato della polizia.

Gli agenti hanno messo in atto una attività di osservazione in una via del quartiere Libertà di Bari, dove era stato dato appuntamento alla giovane vittima, riuscendo così ad identificare e arrestare i presunti estorsori, oltre a recuperare le somme estorte. I due giovani sono stati condotti in carcere mentre il minorenne è stato affidato ai propri genitori.