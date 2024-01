Almeno 34 persone, per lo più bambini, sono rimaste uccise da una frana in una comunità indigena nel nord-ovest della Colombia. E sono decine i feriti portati negli ospedali, mentre i soccorritori sono ancora alla ricerca dei dispersi intrappolati sotto il fango. Come si vede dalle immagini postate sui social, la frana ha colpito una strada che collega le città di Quibdó e Medellin, in una zona montuosa nell’ovest del Paese. Le vittime della frana sono state ricordate anche da Papa Francesco durante l’Angelus: “Non dimentichiamo di pregare per loro” ha detto il Pontefice rivolto ai fedeli in Piazza San Pietro.