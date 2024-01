Una legge di bilancio a breve termine per evitare lo shutdown. I leader del Congresso americano, secondo quanto riferiscono fonti alla Cnn, hanno trovato l’accordo su un testo con scadenza nella prima settimana di marzo per mantenere i finanziamenti al governo federale. L’accordo è arrivato proprio a ridosso della prima scadenza del 19 gennaio, mentre la seconda deadline era prevista il 2 febbraio. I repubblicani della Camera terranno una teleconferenza domenica sera per discutere la proposta.

A bloccare le trattative, nei giorni scorsi, era stata l’ala repubblicana più estremista, quella maggiormente legata alle posizioni dell’ex presidente Donald Trump. Lo scorso weekend il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, e lo speaker della Camera, Mike Johnson, avevano infatti annunciato di aver trovato un accordo sulla legge di spesa ma i trumpiani della Camera l’avevano bocciata e chiesto dei cambiamenti.

L’intesa raggiunta in queste ore prevede 886 miliardi di spesa per la difesa e 704 miliardi in altri settori, ma resta il nodo degli aiuti a Israele e all’Ucraina sui quali gli estremisti non vogliono cedere a meno di un aumento dei fondi alla lotta contro l’immigrazione illegale e per fronteggiare la crisi al confine con il Messico.