Un’auto che sfreccia nella notte a velocità elevata travolge e uccide sul colpo un ciclista, sbalzandolo per oltre 50 metri. È accaduto la scorsa notte ad Albano Sant’Alessandro in provincia di Bergamo. La vittima, secondo quanto riporta il Corriere, è Luca Rossi, 52 anni, che mentre percorreva in bicicletta il tratto di strada per tornare a casa è stato investito da una Peugeot Gt guidata da un 22enne.

L’impatto violentissimo all’incrocio tra via Cavour e via Garibaldi ha reso impossibile salvare l’uomo mentre il giovane guidatore, illeso, è stato accompagnato dagli agenti della Polstrada in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti sull‘uso di alcol e droghe. Gli esiti saranno disponibili nei prossimi giorni.

L’auto è stata completamente distrutta durante l’impatto. Secondo alcuni accertamenti andava ad una velocità doppia rispetto ai 50 all’ora del limite consentito nel centro abitato. Ancora non si sa se sulla Peugeot GT ci fosse il solo conducente o anche altri amici, come – secondo il Corriere – avrebbe riferito un testimone.