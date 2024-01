Finisce male la storia d’amore tra due giovani, le due famiglie litigano e la discussione finisce in una rissa. È ciò che è successo a Monserrato, vicino Cagliari. Secondo le ricostruzioni, possibili grazie ai testimoni e alle telecamere di sicurezza, all’inizio la discussione era tranquilla, poi è degenerata e si è conclusa con una tappa al pronto soccorso e alla caserma dei carabinieri dove gli uni hanno denunciato gli altri. Le forze dell’ordine hanno denunciato 5 persone per rissa aggravata, comunicando che non è importante chi, a livello sentimentale, ha avuto torto o ragione: piuttosto la rissa è un reato indipendentemente dal motivo per cui è scattata.