“Se sarò candidato credo che ogni decisione dovrà essere presa dopo il congresso nazionale di Forza Italia che eleggerà il nuovo segretario del nostro movimento politico. Sarei scorretto nei confronti dei delegati al congresso a prendere delle posizioni come segretario prima del congresso. Comunque, se dovesse toccare a me rimanere ancora alla guida di Forza Italia ne parlerò con i nostri alleati. Candidato o no, la campagna elettorale la farò, sarò presente in tutta Italia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite a Generazione Europa su Sky TG24.