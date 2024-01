“In Italia non c’è da anni una programmazione sulla sanità pubblica. Mancano in Italia 20mila medici e 70mila infermieri. E la cosa più incredibile è che dobbiamo realizzare centinaia di case di comunità e nessuno ci dice con quale personale dobbiamo gestire le case di comunità. Siamo in un Paese di squinternati, un governo di squinternati. Da questo punto di vista, c’è una linea di coerenza assoluta, squinternati quelli di prima e squinternati quelli di oggi. In cui la sanità pubblica rischia il crollo, anche per questo ho il dovere di ringraziarvi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ad Avellino per l’inaugurazione del nuovo blocco parto dell’ospedale Moscati.