“Vannacci candidato alle Europee? Il generale ha idee che ci piacciono, le sosteniamo e le sposiamo. Se si volesse candidare, le porte della Lega sono aperte. Non c’è bisogno di parlarne privatamente, tocca a lui decidere. Non tiro le persone per la giacchetta, ma serve partire con la campagna elettorale”. Lo ha detto il deputato e vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa, in merito a una possibile candidatura col Carroccio del generale Roberto Vannacci.