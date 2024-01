Tensione dentro e fuori dallo stadio Olimpico, prima e dopo il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. All’interno dello stadio le due tifoserie, dagli spalti, si sono lanciate petardi e fumogeni. All’esterno, invece, momenti di tensione con le forze dell’ordine, schierate perché i tifosi non si muovessero in zone vietate dall’autorità di pubblica sicurezza. “Pronti a caricare” si sente dire nel video realizzato da Local Team, nei momenti concitati in cui squadre di agenti della Guardia di finanza si raggruppano per fronteggiare un gruppo di tifosi.