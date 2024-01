Ancora un ciclista vittima della strada a Milano. Ivano Calzighetti, 37 anni, è stato falciato nella notte fra martedì e mercoledì in viale Umbria in sella a una bici elettrica diretto verso viale Piceno. Alla guida dell’auto, che proveniva nel senso opposto di marcia, una 25enne che si è fermata a prestare soccorso ed è svenuta per lo choc. È stata portata in ospedale e sottoposta all’alcol test. L’incidente è avvenuto alle 2.30 del mattino all’incrocio di via Pistrucci. La vittima, originaria di Buccinasco, ma da tempo residente a Milano, lascia la compagna e un bimbo di 2 anni. È il primo morto dell’anno sulle due ruote a Milano e l’episodio ha subito riacceso la discussione sulla sicurezza stradale nel luogo lombardo. La zona è la stessa che nel 2022 ha visto le tragiche morti di Luca Marengoni, il 14enne travolto da un tram in via Tito Livio mentre andava scuola, e quella del 18enne libano-canadese Karl Nasr, travolto e schiacciato contro un palo sotto gli occhi dei genitori da un’Audi Rs7 che si era schiantata contro un’altra auto. In serata il movimento ‘Basta morti in strada’ ha organizzato un presidio sul luogo dell’incidente, osservando un minuto di silenzio per Calzighetti.