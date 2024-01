Calciatori, accorrete: in Arabia Saudita c’è spazio, e soldi, per tutti. Il Paese di Bin Salman sta provando a comprarsi il calcio e il primo passo è stato l’acquisto di tanti top player invecchiati, da Cristiano Ronaldo a Benzema, da Neymar a Brozovic e Koulibaly, per provare a trasformare la Saudi Pro League in un torneo competitivo. Finora l’esperimento ha funzionato maluccio, perché il livello generale del campionato è imbarazzante e perché alcuni calciatori stanno già tentando la fuga: hanno scoperto che in Arabia vengono ricoperti di milioni ma possono fare poco o nulla per spenderli. È una specie di prigione dorata. Intanto però il tentativo di acquistare giocatori continua, anche attraverso metodi abbastanza dozzinali, come la piattaforma online FutbolJobs.

È un sito spagnolo, una sorta di portale per incrociare domanda e offerta di calciatori e allenatori. Negli ultimi giorni è diventato famoso anche in Italia perché è diventata virale un’offerta di lavoro apparsa in realtà già nel giugno scorso. L’Arabia Saudita cercava calciatori disposti a giocare nella terza divisione locale, in cambio di uno stipendio da 3-4mila dollari al mese e con alloggio pagato. Un’offerta da capogiro per un campionato di livello bassissimo: “Il feedback che abbiamo avuto è stato travolgente. Si contavano migliaia di interazioni quotidiane, tramite e-mail, social network e WhatsApp che richiedevano informazioni su questa offerta”, ha racconto al quotidiano sportivo spagnolo Marca Valentin Botella Nicolas, ceo di FutbolJobs.

D’altronde, oltre a comprare a suon di petroldollari le stelle del calcio europeo, l’Arabia Saudita ha bisogno anche di costruire dal nulla un movimento di base. E chiamare Roberto Mancini come ct evidentemente non basta. Anche se nemmeno gli annunci online sembrano essere una strategia chissà quanto efficace. L’annuncio che è ora virale in Italia, in realtà, è sparito dalla piattaforma. Ma se ne trovano altri, che arrivano persino dalla prima divisione. L’ultimo è stato caricato il 5 gennaio: si cerca un giocatore che gioca in un campionato europeo, deve inviare la scheda Transfermarkt e un video. Stipendio promesso? 2,5 milioni di dollari.

Ci sono anche altri annunci, un po’ per tutti i gusti. Un centrocampista che voglia giocare nella Saudi Pro League solo fino a giugno, intascando la bellezza di un milione di dollari tondo tondo. Un’altra squadra cerca un attaccante under 30 che giochi sempre mezza stagione per 200mila dollari. In seconda divisione un club cerca un portiere: stipendio da 5mila dollari al mese, per candidarsi basta mandare un video recente. Si cercano anche altri giocatori per la seconda divisione: massimo 28 anni, centrocampisti o attaccanti. Paga a dir poco allettante: 600mila dollari. “Da qualche mese riceviamo un gran numero di offerte che arrivano dall’Arabia Saudita, di tutte le categorie e livelli”, ha confermato Botella Nicolas. Se la strategia dell’Arabia Saudita per diventare grande nel calcio passa da FutbolJobs, per ora l’Europa può ancora stare tranquilla.