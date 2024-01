Le statistiche spesso raccontano una verità parziale, ma sono uno dei tanti modi per provare a leggere e interpretare il calcio. In questo caso, per provare a stilare la migliore formazione del girone d’andata della Serie A. Lo ha fatto Opta, la società appartenente al gruppo Stats Perform che si occupa appunto dell’elaborazione dei dati sportivi. Il risultato è una Top 11 in cui ci sono 4 giocatori dell’Inter capolista, compreso ovviamente il capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez. Per la Juventus presenti due difensori, Bremer e Danilo: manca a sorpresa Gatti, più presente del brasiliano e più volte decisivo anche con i suoi gol. Un solo giocatore per il Milan, che non è né Leao nè Theo: le statistiche ad oggi premiano Christian Pulisic. Mentre in mezzo al campo c’è Arthur della Fiorentina ad affiancare l’interista Calhanoglu. In attacco intrigano le presenze di Gudmundsson e Soulé, finora trascinatori di Genoa e Frosinone. Ma probabilmente la vera sorpresa è in porta, dove appare il nome di Michele Di Gregorio, portiere del Monza.

Ecco la Top 11 della Serie A fino ad oggi secondo i dati Opta:

Di Gregorio

Danilo, Bremer, Acerbi, Dimarco

Calhanoglu, Arthur

Soulé, Gudmundsson, Pulisic

Lautaro Martinez