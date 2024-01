Botta e risposta tra la deputata del Partito democratico Lia Quartapelle e l’ambasciatore d’Italia in Albania Fabrizio Bucci durante le audizioni sul protocollo Italia-Albania relativo ai migranti.

“Prima ancora di partire per questa operazione e accanto agli approfondimenti tecnici – logistici abbiamo anche svolto una analisi approfondita della legislazione albanese in tema di protezione dei migranti e diritto d’asilo…”, spiega Bucci parlando in Commissione.

Immediato l’intervento di Quartapelle che puntualizza: “Scusi quindi lei dice che sono state fatte missioni logistiche e approfondimenti sul piano legale ma non è stato fatto nessun approfondimento sulla condizione dei rifugiati nel paese. No? Ok”. “Questo è il punto che ha fatto fallire l’accordo tra Regno Unito e Ruanda”, osserva ancora la deputata.

L’ambasciatore quindi sorvola, salvo poi puntualizzare, in un momento successivo, che la legislazione dell’Albania non è quella del Ruanda