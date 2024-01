Un uomo di 47 anni è morto, a Vicenza a causa del virus dell’influenza H1N1 di tipo A, responsabile della cosiddetta influenza suina. Il decesso è avvenuto l’8 gennaio all’ospedale San Bortolo dove da giorni era ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Secondo il Corriere del Veneto, è il secondo decesso in pochi giorni: un uomo di 55 anni è deceduto domenica 7 gennaio.

Altri tre pazienti, secondo l’agenzia Ansa, sono ricoverati per polmonite interstiziale, una patologia che provoca una grave forma di insufficienza respiratoria. A causarla è il virus H1N1 di tipo A. Dei tre pazienti, una donna in particolare sarebbe in condizioni critiche. I casi più gravi vengono sottoposti all’Ecmo, uno strumento che permette la circolazione sanguigna extracorporea.

Sempre al Corriere del Veneto, il primario della terapia intensiva Vinicio Danzi ha anche fatto un appello: “L’unico modo per sconfiggere questa infezione virale è vaccinarsi, basta essere vaccinati per l’influenza, un siero che copre anche la variante suina”.