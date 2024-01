Due studenti universitari e giocatori di pallanuoto sono indagati dalla procura di Genova con l’accusa d’aver violentato, ferito e filmato una ragazza dopo averla fatta ubriacare in discoteca. I due, 22 e 24 anni, sono indagati per violenza sessuale di gruppo e lesioni e, a seguito di perquisizioni, sono stati successivamente accusati anche di “interferenze illecite nella vita privata” e soprattutto per revenge porn.

Nei loro cellulari gli investigatori hanno infatti scoperto che avevano ripreso altri apporti (in quei casi consenzienti) scambiandosi i file. L’inchiesta è condotta dalla pm Gabriella Dotto e i fatti contestati risalgono al 2022.

I due giovani sostengono la linea del rapporto sempre consenziente, ma al contrario la ragazza ha spiegato che le lesioni sono state subite dopo che lei si è rifiutata e ribadisce che si trovava in uno stato di debolezza a causa dell’alcol. Mentre per chiarire il filone del revenge porn sarà decisivo l’esito delle perizie informatiche. E gli investigatori stanno convocando le donne riprese per le identificazioni.