Macron si “scalda” in vista delle Olimpiadi 2024. Il presidente francese ha pubblicato sui social un video in cui si trova in palestra: guantoni da boxe in spalla, Emmanuel Macron lancia un appello ai francesi a praticare uno sport “almeno per 30 minuti al giorno”. “Fa bene alla salute – continua, in vista dei Giochi Olimpici di Parigi che si apriranno il 26 luglio –, fa bene per tante cose, è anche un modo di rendere i Giochi parte della nostra pratica quotidiana”.