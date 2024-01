Giorgia Meloni sbagli a negare la realtà dei fatti: noi stiamo assistendo al ritorno di un pericoloso intreccio tra politica e affari. Non parliamo delle seconde, terze, quarte file della politica, ma addirittura anche sottosegretari che si rendono responsabili di comportamenti di cui la presidente del Consiglio non può tacere”. A rivendicarlo il presidente del M5s Giuseppe Conte, a margine del sit-in dei lavoratori dell’agenzia Dire a Roma. “Credo che la presidente del Consiglio: noi stiamo assistendo al ritorno di un. Non parliamo delle seconde, terze, quarte file della politica, ma addirittura anche sottosegretari che si rendono responsabili di comportamenti di cui la presidente del Consiglio non può tacere”. A rivendicarlo il presidente del M5sa margine del sit-in dei lavoratori dell’agenzia Dire a Roma.

“Far finta di nulla e dire che ad esempio Salvini non deve andare in Parlamento a riferire quello che sta emergendo sugli appalti Anas, che è una società pubblica vigilata dal ministro competente che è Matteo Salvini, assecondare questo e far finta di nulla, come degli elementi che stanno emergendo sul caso Sgarbi, girare la testa dall’altra parte nuoce al prestigio delle istituzioni e in particolare del governo. Giorgia Meloni si sta assumendo una grande responsabilità a sottovalutare tutto questo, a far finta che non esista un problema”, ha concluso.